Rückverstaatlichung vom Klagenfurter Flughafen wird nun vollzogen

Am Mittwoch wurde von der Kärntner Beteiligungsverwaltung (K-BV) und der Stadt ein Notariatsakt zum Ziehen der Call-Option (Kaufoption) unterfertigt, bestätigte K-BV-Vorstand Martin Payer am Donnerstag gegenüber der APA. "Wir müssen jetzt noch den Kaufpreis bezahlen. Mit Bezahlung des Kaufpreises gehen die Anteile auf uns über." Bezahlt werden müssen noch 4,05 Mio. Euro, das werde in den kommenden Tagen überwiesen. Die jüngste Kapitalerhöhung kostete Stadt und Land 3,7 Mio. Euro. Nach der nun anstehenden Überweisung könne die Flughafen-Geschäftsführung den Antrag stellen, die neuen Eigentumsverhältnisse im Firmenbuch eintragen zu lassen.