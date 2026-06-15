Rückenwind für Wien: Zwei neue Windparks gehen ans Netz

Von der Idee bis zur Inbetriebnahme vergehen bei Windparks oft viele Jahre. Mit dem am vergangenen Donnerstag im Nationalrat beschlossenen Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) sollen Genehmigungsverfahren künftig rascher abgewickelt werden. Das Gesetz soll den Ausbau von Windkraft, Photovoltaik und Stromnetzen beschleunigen. Für Wien kommt das zur rechten Zeit: Mit Loidesthal II und Ebreichsdorf (NÖ) stehen gleich zwei neue Windparks kurz vor dem Start. Am 19. Juni nimmt Wien Energie gemeinsam mit dem von der Stadt erst kürzlich übernommenen Ökostrom-Unternehmen ImWind den Windpark Loidesthal II bei Zistersdorf in Betrieb. Mit einer Leistung von 62 Megawatt gilt die Anlage als leistungsstärkster Windpark der beiden Unternehmen. Laut der Stadt soll an den Standorten in NÖ künftig Strom für den Jahresbedarf von rund 44.000 Durchschnittshaushalten erzeugt werden.

Anfang Juli wird dann der Windpark Ebreichsdorf im Bezirk Baden in Betrieb genommen. Die Anlage verfügt über 35 Megawatt Leistung und soll weitere 20.000 Haushalte mit erneuerbarem Strom versorgen. Zusammen decken die beiden Projekte damit den Bedarf von rund 64.000 Haushalten. Teil der Ausbauoffensive Die neuen Anlagen sind Teil der Ausbauoffensive, die Wien Energie nach der Übernahme des Ökostrompioniers ImWind Ende vergangenen Jahres gestartet hat. Durch die Übernahme kamen 52 Windkraft- und vier Photovoltaikanlagen zum Bestand dazu.

Die Stadt Wien hat historische Schritte in der Energiewende gesetzt. von Ulli Sima Planungsstadträtin (SPÖ)

„Die Stadt Wien hat historische Schritte in der Energiewende gesetzt. Zuerst mit der ImWind-Übernahme und jetzt mit den beiden neuen Windparks wird die Windkraft-Leistung bald auf 520 Megawatt verdoppelt“, so SPÖ-Planungsstadträtin Ulli Sima. Mit dem geplanten Windpark Steinriegel (Stmk.) befinde sich bereits das nächste Großprojekt in Vorbereitung. Laut Sima soll dieser noch leistungsstärker als der Windpark Loidesthal II sein und 72 Megawatt an Leistung bringen und damit 61.700 Haushalte versorgen. Aktuell liegt die Versorgung mit regionalem Strom bei knapp einer Million Haushalte. Bis Ende des Jahres soll Wien Energie 1.000 Megawatt Ökostrom-Leistung realisiert haben. Bis 2030 wollen Wien Energie und ImWind gemeinsam 1.800 Megawatt an Erneuerbaren-Leistung umgesetzt haben, und bis dahin ist auch eine Vollversorgung mit Ökostrom aller Wiener Haushalte geplant.