Ruck: Die Wiener Inennstadt ist kein "Anrainer-Reservat“

Bei der Wirtschaftskammer-Wahl wurde Walter Ruck zu Jahresbeginn überraschend klar im Amt bestätigt. Während der Corona-Krise musste seine Institution dann viel Kritik einstecken. Jetzt droht der Wirtschaft mit den Fahrverboten in der Inneren Stadt erneut Ungemach. Vor allem der Handel hat Angst, dass Kunden dauerhaft ausbleiben.

KURIER: Sie sind nicht nur Funktionär, sondern auch Bauunternehmer. Wie ist Ihre Firma durch die Krise gekommen?

Walter Ruck: Es war ein großer Schock, weil Corona so schlagartig kam. Gemessen an anderen Branchen waren wir aber nicht so stark betroffen. Dennoch mussten auch wir für einen kleinen Teil der Leute Kurzarbeit anmelden. Und bevor Sie fragen: Ja, die Abwicklung hat gut funktioniert.