Ein Blick über den Rollfeldrand am Flughafen Wien-Schwechat

In neongelben Westen gehüllt wartet eine Menschentraube am Besucherwelt-Terminal. Seniorinnen und Senioren sitzen auf Bänken verteilt, ein junges Pärchen tuschelt, Kinder wuseln unter den Augen ihrer Eltern zwischen Regalen voller Kunststofffiguren, Plüschtieren und Schlüsselanhängern in Flugzeugform umher. Sie gehören zu einer von insgesamt elf Gruppen, die im Rahmen des KURIER-Lesertags Einblicke in die Welt der Luftfahrt erhalten haben.

Rund 660 KURIER-Leserinnen und -Leser wurden im Laufe des Sonntags am Flughafen Wien erwartet. Das Event findet seit geraumer Zeit einmal jährlich statt und hat sich bereits etabliert, erzählt der Leiter der Besucherwelt, Thomas Gamharter. Es sei eine gute Möglichkeit, den Betrieb kennenzulernen – insbesondere für Menschen, die sonst kaum mit dem Flughafen in Berührung kämen. Sicherheitskontrolle Bereits seit den 1950er-Jahren finden Rundfahrten am Areal statt. Die Besucherwelt in ihrer jetzigen Form wurde jedoch 2017 eröffnet. Wer an der Tour teilnimmt, wird gewissermaßen zum Passagier und gelangt in den Hochsicherheitsbereich des Flughafens, der sogenannten Airside.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Martin Winkler Mit Warnwesten ausgestattet ging es in Richtung Bus. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Martin Winkler Rund 40 Minuten dauerte die Fahrt über das Gelände. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Martin Winkler Flugzeuge konnten beim Abheben und Landen aus nächster Nähe beobachtet werden. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Martin Winkler Anschließend wurde der Besuch im Inneren Fortgesetzt. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Martin Winkler In vier multimedialen Räumen wurden Videos gezeigt.

Der erste Zwischenstopp wird daher am Security-Check eingelegt. Gürtel müssen ausgefädelt, vergessene Wasserflaschen oder spitze Gegenstände entsorgt und die Taschen geleert werden, bevor es durch die Sicherheitsschleuse geht. Begleitet vom Brummen der Triebwerke steigen die Besucherinnen und Besucher anschließend in den Doppeldeckerbus am Rande des Flugfelds. Rund 40 Minuten lang führt und fährt Wolfgang Heinzl durch das weitläufige Geflecht aus Pistensystemen, Frachthallen und Hangars. Es handle sich um einen Blickwinkel, der sich sonst nur den Mitarbeitenden eröffnet, so Heinzl. Aus den Lautsprechern kommt Thomas Brezinas Stimme, der die Hintergründe zu den unterschiedlichen Arealen – darunter die Feuerwache, das Trainingszentrum für Piloten und der Kontrollturm – erläutert.