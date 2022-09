22. November 2015

Ein 20-Jähriger prallt mit einem geliehenen BMW bei einem illegalen Straßenrennen auf dem Gaudenzdorfer Gürtel in Wien-Meidling gegen einen Lkw. Er stirbt noch an der Unfallstelle, sein Beifahrer wird schwer verletzt



15. Oktober 2017

Zwei Raser duellieren sich auf einer Straße in Saalfelden, Salzburg. Sie erreichen bis zu 230 km/h. Ein Auto prallt gegen einen Baum und geht in Flammen auf. Die beiden Insassen überleben knapp. Die Beifahrerin allerdings erleidet eine Querschnittlähmung und bleibt für immer gelähmt. Die beiden Lenker werden zu sechs Monaten bedingt plus 2.160 Euro Geldstrafe bzw. neun Monaten teilbedingt verurteilt



21. Februar 2021

Ein Auto mit drei Insassen krachte mit 120 km/h im Salzburger Stadtgebiet gegen einen Brückenpfeiler. Ein 17-jähriger Beifahrer wird tödlich verletzt. Der 18-jährige Lenker und eine 16-Jährige erlitten Verletzungen. Der Unfall könnte in Zusammenhang mit einem Tuningtreffen gestanden sein. Der Lenker wird zu 12 Monaten teilbedingter Haft wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilt



14. Mai 2022

Beim Driften kommt es zu einem schweren Verkehrsunfall auf einem Parkplatz am Wiener Kahlenberg. Ein 22-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Auto und prallt gegen einen unbeteiligten Pkw, der gegen einen Lichtmast gedrückt wird und sich überschlägt. Die beiden 19-jährigen Insassen werden ins Krankenhaus gebracht