Ausbildung in OÖ: Schülerinnen und Schüler lernen, Leben zu retten

Mund-zu-Mund-Beatmung, Herzmassage, die richtige Lagerung, das Prüfen der Vitalfunktionen. Das alles und noch viel mehr können sieben junge Menschen des BRG Traun in Oberösterreich nun. Sie sind ab sofort fertig ausgebildete Rettungssanitäterinnen und -sanitäter – und das, noch bevor sie die Matura absolviert haben. Die steht erst in den kommenden Wochen an. Die Jugendlichen nutzten die relativ neue Möglichkeit, im Rahmen ihrer Schullaufbahn zu Sanis ausgebildet zu werden. Das ist eine Chance für den späteren Berufsweg und gleichzeitig eine große Herausforderung. 260 Stunden – 100 davon Theorie und mindestens 160 Stunden Praxis im Rettungsdienst – müssen absolviert werden, danach folgt die kommissionelle Abschlussprüfung.

Vorteil für den Zivildienst „Ich denke schon länger darüber nach, Medizin zu studieren. Diese Ausbildung hat mich darin bestärkt“, erzählt Esma Boz. Ähnlich geht es auch Aron Gutternigg: „Ich werde ab Juli meinen Zivildienst bei der Rettung absolvieren und kann mit dieser Ausbildung gleich losstarten“, freut sich der 18-Jährige. Natürlich sei es zwischendurch herausfordernd gewesen, die Doppelbelastung aus Ausbildung und anstehender Matura zu stemmen. „Dafür ist jetzt die Erleichterung umso größer“, sagt Aron.

Fakten Wo?

Der Kurs im Rahmen der Schule wird derzeit etwa in Oberösterreich, Tirol, der Steiermark und Kärnten angeboten. In NÖ gibt es das Projekt an einer Uni und einer FH. Wer?

Mindestalter für die Absolvierung der Ausbildung ist 17 Jahre, körperliche und geistige Eignung sowie ein einwandfreier Leumund sind Voraussetzungen. Was?

Inhalt und Umfang sind gesetzlich geregelt und umfassen gesamt 260 Stunden.

14 Interessierte haben im Februar 2025 am BRG Traun mit der Ausbildung begonnen, sieben haben sie diese Woche erfolgreich abgeschlossen. Dass es das Angebot an der Schule überhaupt gibt, ist Philipp Hofmeister zu verdanken. Der Pädagoge hat selbst seinen Zivildienst beim Roten Kreuz absolviert, ist auch während des Studiums ehrenamtlich dabei geblieben, lernte das Projekt an einer Schule in Wels kennen und setzte sich ab dann ein, es auch ans eigene Gymnasium zu bringen. Hier wird die Ausbildung als Wahlfach angeboten. Die HBLW Wels adaptierte sogar den kompletten Lehrplan, damit Unterricht und Ausbildung unter einen Hut gebracht werden können.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © OeRK/Engertsberger Geschafft! Die sieben neuen Sanis am Trauner Gymnasium: Köse, Beganovic, Boz, Topojani, Felber, Gutternigg, Inreiter, Hemetsberger