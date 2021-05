Rettung für Vierbeiner in Bergnot

So wie im vergangenen Sommer in der Garnitzenklamm bei Hermagor. Bei einem Wandersteig wollte Hündin „Luna“ aus dem Fluss trinken, rutschte auf den glatten Steinen aus und stürzte in den reißenden Bach. Die Hündin trieb hilflos im Wasser und stürzte bei einem Wasserfall 15 Meter in die Tiefe, ehe sie auf einer Sandbank zu liegen kam. Die Retter seilten sich rund 20 Meter ab und befreiten „Luna“ aus ihrer brenzligen Lage. „Hunde sind zum Glück robust“, sagt Hirschmugl.

Tourenplanung mit Hund entscheidend

Er rät vor der beginnenden Wandersaison Hundehaltern dennoch zu einer gründlichen Tourenvorbereitung. „Es ist entscheidend, dass man weiß, wie die Tour verläuft. Im Hochschwabgebiet in der Steiermark gibt es etwa ganz wenig Wasserstellen. Darum am besten eine Trinkflasche fürs Herrl und eine für den Hund in den Rucksack packen“, sagt der Bergretter. Sonst sei der Kreislauf der Tiere in Gefahr. Wer im alpinen Bereich unterwegs ist, sollte seinen Hund jedenfalls gut im Griff haben. „Wenn Gämsen oder Rehe unterwegs sind, sollte das Tier an die Leine. Und zu vergessen ist auch nicht die Mutter-Kuh-Haltung.“