Rekord im Segelfliegen: "Es war der Flugtag des Jahrzehnts"

Beeindruckende Bilder

Das Wetter war tatsächlich optimal. Gusenleitner startete am Mittwoch kurz nach sechs Uhr früh vom Flugplatz Wiener Neustadt West, Südföhn trieb ihn vom Schneeberg in sogenannten Wellenaufwinden über die Steiermark bis nach Salzburg. Dabei erreichte das Segelflugzeug Höhen von rund 7.000 Meter. Um 10.40 Uhr überflog der Pilot St. Anton am Arlberg und schickte sich an, in den Osten des Landes zurückzukehren, nicht ohne jedoch das Panorama immer wieder zu fotografieren: Gusenleitner brachte beeindruckende Bilder von seinem Flug über die Ostalpen mit, die auf der Facebookseite seines Vereins veröffentlicht wurden.