Zwei Millionen neue Reisepässe: Warum Fälscher bisher scheitern
Zusammenfassung
- In Österreich wurden bereits zwei Millionen Reisepässe im neuen Design ausgestellt.
- Innenminister Gerhard Karner betont hohe Fälschungssicherheit.
- Neuer Pass enthält unter anderem einen verschlüsselten QR-Code.
Zweieinhalb Jahre nach Einführung des neuen Reisepasses sind in Österreich bereits zwei Millionen Exemplare ausgestellt worden. Das teilte Innenminister Gerhard Karner bei einer Pressekonferenz mit.
Ziel der Neugestaltung sei vor allem die erhöhte Sicherheit des Dokuments gewesen. Laut Karner sei dies erreicht worden. Fünf Versuche, den Pass zu fälschen, seien gescheitert. Details dazu wurden nicht genannt.
Nach Angaben des Innenministers gehört der Reisepass laut internationalen Analysen zu den sichersten Reisedokumenten weltweit. Zudem wurde das Dokument im Oktober vom Kompetenzzentrum Sicheres Österreich (KSÖ) mit einem Sicherheitspreis in der Kategorie „Besondere Leistungen für digitale Sicherheit“ ausgezeichnet.
Der zweimillionste Reisepass wurde an einen Mann aus Wels ausgestellt. Bei regulärer Bestellung beträgt die Lieferzeit laut Angaben rund fünf Werktage.
Die Gestaltung des Passes umfasst mehrere Sicherheitsmerkmale. So ist das Gesichtsbild des Inhabers acht Mal im Dokument enthalten, unter anderem in einem QR-Code. Dieser ist kryptografisch verschlüsselt und soll auch Schutz vor möglichen Bedrohungen durch Quantencomputer bieten.
Die Österreichische Staatsdruckerei empfiehlt, vor Reisen rechtzeitig die Gültigkeit des Passes zu überprüfen und gegebenenfalls frühzeitig einen neuen zu beantragen.
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