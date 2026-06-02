Zwei Millionen neue Reisepässe: Warum Fälscher bisher scheitern

Zweieinhalb Jahre nach Einführung des neuen Reisepasses sind in Österreich bereits zwei Millionen Exemplare ausgestellt worden. Das teilte Innenminister Gerhard Karner bei einer Pressekonferenz mit. Ziel der Neugestaltung sei vor allem die erhöhte Sicherheit des Dokuments gewesen. Laut Karner sei dies erreicht worden. Fünf Versuche, den Pass zu fälschen, seien gescheitert. Details dazu wurden nicht genannt.

Nach Angaben des Innenministers gehört der Reisepass laut internationalen Analysen zu den sichersten Reisedokumenten weltweit. Zudem wurde das Dokument im Oktober vom Kompetenzzentrum Sicheres Österreich (KSÖ) mit einem Sicherheitspreis in der Kategorie „Besondere Leistungen für digitale Sicherheit“ ausgezeichnet. Der zweimillionste Reisepass wurde an einen Mann aus Wels ausgestellt. Bei regulärer Bestellung beträgt die Lieferzeit laut Angaben rund fünf Werktage.