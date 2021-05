Regen und Gewitter: Erstes Schnitzel heute noch drinnen

Sieben Monate musste man auf den heutigen Tag warten. Das erste Schnitzel muss heute wohl noch im Gasthaus drinnen gegessen werden. Denn es bleibt am Mittwoch kalt und nass.

Vor allem im Osten bleibt es oft bist zum Abend trüb. Am stärksten regnet es am Vormittag im Südosten. Weiter in Richtung Westen dringt durch die überwiegend dichte und teils hochreichende Bewölkung aber auch zeitweise die Sonne.

Besonders entlang der Alpennordseite sind zeitweise dichtere Wolken zu erwarten, hier gibt es auch häufiger Schauer. Im Tagesverlauf kommen außerdem einzelne Gewitter dazu. Auch im Osten und an der südlichen Landesgrenze ist es unbeständig. Sonst überwiegt im Süden und Südosten mit der leicht föhnigen Höhenströmung aus Nordwest eher sonniges und trockenes Wetter. (Frühtemperaturen: drei bis elf Grad, Tageshöchstwerte: 13 bis 21 Grad).

Der Luftdruck steigt am Donnerstag zwar langsam, das Wetter beruhigt sich aber nur allmählich. Besonders im Bergland an der Alpennordseite und im Norden bleibt es noch bei einem Wechsel aus Sonne, Wolken und Regenschauern. Auch Gewitter sind möglich. Sonst sind die sonnigen Phasen schon deutlich länger. Der Wind bläst lebhaft bis kräftig aus West, im Süden eher schwach. Das Thermometer zeigt in der Früh zwei bis zehn Grad, am Tag erwärmt es sich auf maximal 14 bis 19 Grad.

Eine Kaltfront legt sich am Freitag über die Alpen. Sie bringt einige dichte Wolken und auch Niederschläge. Während es im Tagesverlauf von Westen her abkühlt, hält sich die wärmere Luft im Osten und Süden noch. Hier breiten sich die Niederschläge erst im Tagesverlauf aus, am Nachmittag lockert es aber im Westen bereits wieder auf. Tagsüber bläst zunehmend lebhafter, im Norden mitunter auch starker Wind aus Südwest bis Nordwest (Frühtemperaturen: drei bis zwölf Grad, Nachmittag: 14 bis 22 Grad).