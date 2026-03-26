Schlag gegen Rechtsextremismus: Beweise sichergestellt

Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) hat eine weitere koordinierte Aktion gegen die rechtsextreme Szene in Österreich durchgeführt. Beim bundesweiten "Joint Action Day" am Mittwoch wurden bei Hausdurchsuchungen laut Aussendung zahlreiche aussagekräftige Beweismittel sichergestellt. Die Beamtinnen und Beamten beschlagnahmten unter anderem mehrere Datenträger, NS-Devotionalien, Tonträger, Sticker, Messer sowie einen Schlagring.

In Abstimmung mit den Landesämtern Staatsschutz und Extremismusbekämpfung sowie den örtlichen Polizeikräften wurden vom DSN kriminalpolizeiliche Maßnahmen in allen Bundesländern umgesetzt. Insgesamt waren im Auftrag der Staatsanwaltschaften 145 Einsatzkräfte an der Aktion beteiligt. Die Maßnahmen umfassten Hausdurchsuchungen, Sicherstellungen, Gefährderansprachen, ein vorläufiges Waffenverbot sowie Einvernahmen von Beschuldigten aus dem rechtsextremen Milieu.