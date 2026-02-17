In Österreich leben rund 750.000 Muslime. Ab Donnerstag beginnt für viele von ihnen der Fastenmonat Ramadan. Während des muslimischen Fastens wird von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Rauchen, Sex und sogar auf Kaugummi verzichtet.

Was bedeuten Sahur und Iftar?

Das Frühstück, das man vor dem Fasten einnimmt, wird Sahur genannt. Am 19. Februar darf man bis 5:11 Uhr essen und trinken. Das Abendessen – Iftar genannt – findet am ersten Fastentag um 17:29 Uhr statt.

Das Fasten gehört zu den fünf Säulen des Islams und ist für viele praktizierende Muslime ein Teil ihres Glaubens. Doch wie richtet man Glückwünsche an jemanden aus, der Ramadan hält?