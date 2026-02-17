Ramadan 2026: Wie man Muslimen zum Fastenmonat gratuliert
In Österreich leben rund 750.000 Muslime. Ab Donnerstag beginnt für viele von ihnen der Fastenmonat Ramadan. Während des muslimischen Fastens wird von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Rauchen, Sex und sogar auf Kaugummi verzichtet.
Was bedeuten Sahur und Iftar?
Das Frühstück, das man vor dem Fasten einnimmt, wird Sahur genannt. Am 19. Februar darf man bis 5:11 Uhr essen und trinken. Das Abendessen – Iftar genannt – findet am ersten Fastentag um 17:29 Uhr statt.
Das Fasten gehört zu den fünf Säulen des Islams und ist für viele praktizierende Muslime ein Teil ihres Glaubens. Doch wie richtet man Glückwünsche an jemanden aus, der Ramadan hält?
Gratulieren auf arabisch, türkisch, bosnisch oder deutsch?
Abhängig von der Herkunft variieren auch die Grußformeln zum Ramadan und zu den Festen. Auf Arabisch wünscht man sich "Ramadan Mubarak" oder "Ramadan Kareem" – das bedeutet so viel wie "einen gesegneten Ramadan".
- In der bosnischen Community sagt man "Ramazan Šerif Mubarek Olsun", was so viel wie "Ich wünsche dir einen edlen/gesegneten Ramadan" bedeutet.
- Auf Türkisch wünscht man: "Hayırlı Ramazanlar!" – einen gesegneten Ramadan.
- Auf Deutsch wünscht man, ähnlich wie zu Weihnachten, einen gesegneten Ramadan oder "Alles Gute für einen besinnlichen Ramadan".
Wann endet der Ramadan 2026?
Der Ramadan endet heuer am 19. März, die Muslime feiern am 20. März das Fest Eid ul Fitr, auch bekannt als "Fest des Fastenbrechens". Das Islamische Zentrum empfiehlt folgende Grußformel zum Fest: "Eid Mubarak", was "Gesegnetes Eid" bedeutet.