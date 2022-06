Puma Pele im Tierpark Herberstein eingetroffen

Puma Pele ist nach einigen Schwierigkeiten in der Tierwelt Herberstein gelandet. Das Raubtier, das aus einer Holzkiste in der Oberpfalz in Deutschland befreit und nach München gebracht worden war, zeigte sich beim ersten Transportversuch Mitte Mai störrisch.

Nun ist der Puma aber doch in seiner neuen oststeirischen Heimat angekommen, berichtete der ORF online am Donnerstag. Der Transport sei planmäßig verlaufen, hieß es seitens des Tierparks gegenüber der APA.