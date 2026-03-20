"Public AI": Fünf konkrete KI-Anwendungen für Österreichs Verwaltung

GovGPT – generative KI für den Arbeitsalltag GovGPT ist das KI-Tool für alle Bundesbediensteten – souverän, datenschutzkonform und maßgeschneidert auf die österreichische Verwaltung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können damit Texte erstellen, Dokumente zusammenfassen und eigene Wissensdatenbanken aufbauen.

Für wen: 180.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Wann: Ende 1. Halbjahr 2026

KI im ELAK – Der intelligente Akt Der elektronische Akt wird mit KI-Funktionen ausgestattet: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können künftig Fragen an ganze Aktenbestände stellen und erhalten sofort eine strukturierte Zusammenfassung. Das unterstützt auch die Erfüllung der Anforderungen des Informationsfreiheitsgesetzes.

Für wen: 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Wann: 2. Halbjahr 2026

KAPA – KI für parlamentarische Anfragen Die Anzahl parlamentarischer Anfragen ist stark gestiegen: KAPA unterstützt bei Recherche, Konsolidierung und Zusammenführung der Antworten. Der Mensch behält dabei stets das letzte Wort – Human-in-the-loop ist zentrales Prinzip.

Für wen: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die parl. Anfragen bearbeiten

Wann: 2. Halbjahr 2026

KI-SUN – KI für Schulung und Wissen KI-SUN ist ein persönlicher Wissensassistent, der über 6.000 Seiten Schulungsunterlagen der Bundesverwaltung kennt und jederzeit Fragen dazu beantwortet. Bereits heute verfügbar und wird laufend ausgebaut.

Für wen: 180.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Wann: Bereits verfügbar