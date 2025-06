Prozess am Landesgericht: "Jetzt richte ich ein Blutbad an"

Vor dem Schöffensenat räumte der Angeklagte ein, dass er an paranoider Schizophrenie leide, zudem Autist sei und eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung habe. An die Wortwahl könne er sich nicht erinnern. Die Stimmen in seinem Kopf hätten ihn seit Jahren verfolgt. „Sie haben mich nie in Ruhe gelassen. Nie. Sie waren immer in meinem Kopf.“