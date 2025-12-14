Das günstigste Klimaticket gibt es künftig nicht mehr in Wien

Im Mai 2012 wurde in Wien das 365-Euro-Ticket eingeführt. Die Idee dahinter: Für einen Euro pro Tag sollten alle öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt benutzt werden können. Später zogen Vorarlberg und Tirol mit ebenfalls günstigen Jahreskarten nach diesem Modell nach.

Als die damalige Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) 2021 die Einführung des österreichweiten Klimatickets - hier zunächst nach der Formel: für drei Euro pro Tag alle Öffis in ganz Österreich nutzen - vorbereitete, folgten auch die anderen Bundesländer mit flächendeckenden Jahreskarten.

Seit Start keine Preisanpassung

Bis zuletzt war aber Wien jenes Land, in dem man das Ticket am günstigsten erhielt - und zwar unverändert zum 2012 ausgerufenen Preis. Das ändert sich nun. In der Bundeshauptstadt kostet die Jahreskarte ab dem Jahr 2026 467 Euro, die digitale Jahreskarte ist um sechs Euro günstiger.