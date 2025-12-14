Das günstigste Klimaticket gibt es künftig nicht mehr in Wien
Im Mai 2012 wurde in Wien das 365-Euro-Ticket eingeführt. Die Idee dahinter: Für einen Euro pro Tag sollten alle öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt benutzt werden können. Später zogen Vorarlberg und Tirol mit ebenfalls günstigen Jahreskarten nach diesem Modell nach.
Als die damalige Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) 2021 die Einführung des österreichweiten Klimatickets - hier zunächst nach der Formel: für drei Euro pro Tag alle Öffis in ganz Österreich nutzen - vorbereitete, folgten auch die anderen Bundesländer mit flächendeckenden Jahreskarten.
Seit Start keine Preisanpassung
Bis zuletzt war aber Wien jenes Land, in dem man das Ticket am günstigsten erhielt - und zwar unverändert zum 2012 ausgerufenen Preis. Das ändert sich nun. In der Bundeshauptstadt kostet die Jahreskarte ab dem Jahr 2026 467 Euro, die digitale Jahreskarte ist um sechs Euro günstiger.
Mit dieser Preissteigerung geht einher, dass es das günstigste Länder-Klimaticket nun in Salzburg gibt, wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) ausgewertet hat. Auch hier wird die Jahreskarte zwar geringfügig - nämlich um 6 Euro teurer. Ein Preis von nunmehr 399 Euro ist weniger als in allen anderen Bundesländern.
Auch in Vorarlberg steigt der Preis zum Jahreswechsel nur geringfügig, um 14 Euro auf 448 Euro. Am stärksten steigt der Preis für das Bundesland-Klimaticket in Oberösterreich, nämlich um 111 Euro auf 703 Euro. In fünf Bundesländern wird der Preis der Jahreskarte zum Jahreswechsel nicht erhöht.
Das gemeinsame Ticket für Niederösterreich und Burgenland wurde jedoch am 1. September um 38 Euro teurer und kostet somit 533 Euro. In der Steiermark wurde mit 1. Juli der Preis um 15 Euro auf 514 Euro erhöht.
In Tirol werden die Tarifänderungen im April vorgenommen, zuletzt betrug die Erhöhung 28 Euro. Nur in Kärnten ist der Preis ab Jänner 2026 gleich hoch wie im Jänner 2025.
304 Euro trennen Salzburg und Oberösterreich
Die Differenz zwischen dem günstigen Klimaticket (Salzburg) und dem teuersten Klimaticket (Oberösterreich) steigt mit dem neuen Jahr von derzeit 199 Euro auf künftig 304 Euro, rechnet der VCÖ vor. Hier die Preise im Überblick vom günstigsten bis zum teuersten Bundesland:
- Klimaticket Salzburg: 399 Euro (plus 6 Euro)
- Kärnten Ticket: 430 Euro (keine Änderung)
- Klimaticket VMOBIL (Vorarlberg): 448 Euro (plus 14 Euro)
- Jahreskarte Wien: 467 Euro / 461 Euro digital (plus 102 Euro / plus 96 Euro)
- Klimaticket Steiermark: 514 Euro (keine Änderung)
- Klimaticket Region (Niederösterreich plus Burgenland): 533 Euro (keine Änderung)
- Klimaticket Tirol: 590 Euro (keine Änderung)
- Klimaticket Oberösterreich: 703 Euro (plus 111 Euro)
