Wiener Öffis: Jahreskarte wird ab 2026 deutlich teurer

Die Anpassung orientiert sich an der Preissteigerung des Klimatickets, das mit Jahresbeginn 2026 um 27,85 Prozent teurer sein wird als bei seiner Einführung 2021. Würde man die Jahreskarte hingegen an die gesamte Inflation der vergangenen 13 Jahre koppeln, läge die Erhöhung laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO sogar bei rund 37 Prozent – und der Preis bei mindestens 502 Euro. So weit geht die Stadt Wien allerdings nicht.