Präsentation des neuen Heeres-Helis fiel Sturmwarnung zum Opfer

Die Ressortchefin hat erst zu Wochenbeginn die Entscheidung für den Hubschrauber des italienischen Produzenten Leonardo bekannt gegeben. 18 Stück werden es, die ab Mitte 2022 einfliegen. Da die "Alouette III" dann noch in Betrieb sein wird, sei ein nahtloser Übergang im Heereshelikopterbetrieb gesichert.

250 Arbeitsplätze

"Die schier nicht endenwollende Diskussion um den Standort Aigen ist hiermit endlich erledigt", betonte Tanner am Donnerstag. "Das ist nicht nur wichtig für das Militär, sondern auch für die Region."

Tatsächlich hängen rund 250 Arbeitsplätze am Flugbetrieb in der Kaserne Aigen, wo zwölf der Hubschrauber stationiert werden. Die restlichen sechs landen in der Fliegerabwehrschule in Langenlebern in Niederösterreich.