Polizisten beobachteten in Innsbruck Drogenhandel - Kokain gefunden

Ein 34-Jähriger und eine 23-jährige Frau sind Mittwochnachmittag in Tirols Landeshauptstadt Innsbruck von Polizisten bei einem Drogenhandel beobachtet worden. Die beiden sollen Suchtmittel an einen 32-Jährigen verkauft haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Sie wurden festgenommen. In einer leer stehenden, von den beiden genützten Wohnung wurde in Folge ein mittlerer vierstelliger Eurobetrag, Fremdwährungen und 52 Gramm Kokain sichergestellt.