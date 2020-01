Polizeipferde: Zu groß für den Streifendienst

Intern sorgt das Ende der Reiterstaffel allerdings nach wie vor für heftigen Diskussionsstoff. Besonders die Weisung von Übergangsminister Peschorn zum Aus der Reiterstaffel lässt in Polizeikreisen die Wogen hochgehen. Weil Interna einer Besprechung zur Zukunft der Berittenen im Juli 2019 an dieÖffentlichkeit gedrungen sind, hat Peschorn den Projektverantwortlichen nur ein paar Tage Zeit gelassen, um alle Infos und Einsatzpläne für die Reiterstaffel im Ministerium vorzulegen. Basierend auf dem Fakten verfasste die Expertenkommission einen schriftlichen Bericht, der einseitig ausfiel Obwohl die Expertenkommission das Projekt "ohne parteipolitisch motivierte Ziele" beurteilen sollte, wurden in einer Stellungnahme nur zwei Pro-Argumente (etwa "positive Wahrnehmung der Polizei") insgesamt zehn Contra-Punkte gegenüber gestellt.

Zu groß zum Absteigen

Detailliert wurden in der Expertise jedoch vor allem die negativen Aspekte wie Kosten, der weite An- und Abtransport der Tiere oder der anfallende Pferdemist behandelt. Die Staffel sei nur eine "unnötige Sondereinheit", denn: "Auf Grund der Größe der Pferde könnten von diesen im normalen Streifendienst nur einfache Amtshandlungen ausgeführt werden, da der Reiter im Normalfall nicht vom Pferd steigen kann." Daher müssten anlassbedingt weitere Einsatzkräfte einer Amtshandlung beigezogen werden. Dies führe zu einer "ablehnenden Haltung in der Kollegenschaft."

Österreich schlägt mit der Abschaffung der Reiterstaffel übrigens einen völlig anderen Weg als mehr als 20 EU-Länder ein. So viele setzen auf eine berittene Polizei. In Belgien, Deutschland und anderen Staaten werden solche Einheiten sogar deutlich ausgeweitet und die Zahl der Pferde aufgestockt.