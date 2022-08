Polizeiauto kollidierte während Einsatzfahrt in Kärnten mit Klein-Lkw

Ein Zusammenstoß zwischen einem Polizeiauto und einem Klein-Lkw hat sich am Mittwochnachmittag in Klagenfurt ereignet. Eine 23-jährige Polizistin war mit eingeschaltetem Folgetonhorn und Blaulicht unterwegs, als es auf einer ungeregelten Kreuzung zu der Kollision kam. Durch den Zusammenprall wurde die Polizistin verletzt und ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden, teilte die Polizei mit.