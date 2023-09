Polizei setzt auf verstärkte Verkehrsüberwachung zum Schulstart

Angesichts des bevorstehenden Schulstarts am Montag setzen Innenministerium und Polizei österreichweit auf verstärkte Verkehrsüberwachung im Bereich von Schulen. Dazu zählen unter anderem: Schulwegüberwachung an markanten Knotenpunkten und Kreuzungen, Kontrollen des Geschwindigkeitsverhaltens im Nahbereich von Schulen und Kindergärten sowie der Annäherungsgeschwindigkeit im Bereich von Schul- und Schutzwegen, hieß es in einer Aussendung des Innenministeriums.

Bewusstseinsbildung, Präventions- und Aufklärungsarbeit stellen demnach "eine weitere wichtige Säule der Polizeiarbeit zum Schutz der schwächsten Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer dar". "Die Sicherheit unserer Kinder ist mir ein besonderes und persönliches Anliegen", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

"Ich appelliere an alle Autofahrerinnen und Autofahrer, in Schulnähe besonders auf Kinder zu achten und bremsbereit unterwegs zu sein. Die Polizei wird zu Schulbeginn mit sichtbarer Präsenz und Kontrollen verstärkt im Einsatz sein, um die Sicherheit auf Schulwegen weiter zu erhöhen", kündigte der Innenminister an.