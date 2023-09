Plötzlich Lizenzgebühren: Internet-Gigant schockt Feuerwehren

Rabatte

„Wir haben wirklich größte Wertschätzung gegenüber den Feuerwehren und haben runterrabattiert, so weit wir können, aber es braucht einen Mindestsockelbetrag“, so Erlach. Unterstützt von Staatssekretärin Claudia Plakolm habe man sich in übergeordneten Microsoft-Etagen in Europa und in den USA um Lösungen bemüht. Die Kostenfreiheit war jedoch nicht zu halten.

Auf die günstigen Konditionen verweist auch ein Sprecher des Konzerns: „Microsoft unterstützt weltweit Tausende von gemeinnützigen Organisationen mit stark vergünstigten oder kostenlosen Softwarelizenzen. Ehrenamtliche Helfer haben daher die Möglichkeit, stark vergünstigte Software zu nutzen. Mitarbeiter und Führungskräfte, die nicht ehrenamtlich tätig sind, aber in gemeinnützigen Organisationen arbeiten, können auch Lizenzen kostenlos oder stark vergünstigt bekommen“.