Platter: "Habe kein Verständnis für Grenzkontrollen"

Eine klare Haltung hat Platter, was die von Deutschland geplante Verlängerung der permanenten Grenzkontrollen zu Österreich angeht, die auch Tirol betreffen. „Ich habe überhaupt kein Verständnis, was die Grenzkontrollen in Kufstein betrifft. Ich habe Verständnis, wenn es massive Migrationsbewegungen gibt." Das sei derzeit aber nicht der Fall. "Wenn es sie gäbe, müssten die Kontrollen am Brenner passieren", sagt der Landeshauptmann.

Kneissl verwies einmal mehr darauf, dass der EU-Außengrenzschutz nach wie vor nicht wie gewünscht funktionieren würde und meinte mit Verweis auf die instabile Lage in Libyen: "Wir können wieder eine Situation wie 2016 haben." Nämlich wenn die libysche Küstenwache nicht mehr so wie jetzt arbeiten würde.

Derzeit ist es auf der Brenner-Route von Süditalien über Österreich Richtung Deutschland so ruhig, wie schon lange nicht mehr. Das zeigen die Aufgriffszalen in Tirol und Bayern.