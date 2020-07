Pkw in Tirol rund 80 Meter abgestürzt

Ein 54-Jähriger ist Dienstagabend auf einem Forstweg in Zellberg (Bezirk Schwaz) von der "Söggen Alm" kommend in einer Rechtskurve mit seinem Pkw rund 80 Meter abgestürzt. Er überschlug sich mehrmals mit dem Fahrzeug. Das Auto kam laut Polizei in einem Bachbett zum Stillstand, der Lenker konnte sich noch selbst aus dem Unfallwrack befreien und zurück auf die Straße gehen.

Auf der Straße wurde der Mann von zufällig vorbeifahrenden Personen bemerkt. Nach der Erstversorgung wurde er verletzt ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.