Pkw in Kärnten kollidierte mit Reisebus: Schwede und Sohn verletzt

Ein Schwede und sein 14-jähriger Sohn sind in der Nacht auf Sonntag auf der Tauernautobahn (A10) in Paternion (Bezirk Villach-Land) bei einer Kollision mit einem Reisebus verletzt worden. Sie wurden von der Rettung in das LKH Villach gebracht. 35 Passagiere im Reisebus, der von einem 59-jährigen Mann aus Bosnien-Herzegowina gelenkt wurde, blieben unverletzt, hieß es seitens der Polizei.