Signalwirkung für Photovoltaik

Der Bundesverband Photovoltaik Austria (PV Austria) begrüßt das Erkenntnis ebenfalls. Dessen Geschäftsführerin Vera Immitzer betonte im Morgenjournal die Signalwirkung der Entscheidung über St. Pölten hinaus. Es zeige sich, dass man sich bei einer Untersagung durch die Gemeinde nicht immer zufrieden geben müsse, sondern sich sein Recht auf eine PV-Anlage auch in den nächsten Instanzen erkämpfen könne.

Die Durchsetzung von Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energie dürfte künftig zudem durch das anstehende Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz erleichtert werden. Laut Immitzer ist darin das überörtliche Interesse verankert, was Betreibern von PV-Anlagen bei Genehmigungen weiterhelfen werde.

Der Ausbau der Sonnenenergie gilt als essenziell, da Österreich bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden will. Der Magistrat von St. Pölten hat unterdessen laut Ö1 bereits einige Änderungen an der Verordnung des Bebauungsplans der Stadt vorgenommen.