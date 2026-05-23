Langes Pfingstwochenende startet mit zahlreichen Staus

Auf der Tauernautobahn ging vergangenes Jahr gar nichts mehr. Bis zu 45 Kilometer lang war der Stau am Pfingstsamstag da. Blockabfertigung und Reiseverkehr sei Dank.

Und heuer? Auch das diesjährige Pfingsten dürfte für viele Familien mit einem ungeplant langen Aufenthalt im Auto starten. Seit den frühen Morgenstunden rollt am Samstag die Urlaubswelle von Bayern über Österreich in den Süden.

Besonders lange Staus verzeichnete der ÖAMTC dabei auf der Brennerachse und vor dem Grenzübergang Walserberg.

In Tirol machte sich der rege Urlaubsverkehr seit den frühen Morgenstunden besonders stark auf den Transitrouten bemerkbar: Bei der Einreise nach Österreich betrug die Wartezeit vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden über eine Stunde, teilte der ÖAMTC in einer Aussendung mit.