Alljährlich zieht der Meteorstrom der Perseiden Mitte August die Aufmerksamkeit auf sich - ist er doch einer der stärksten des Jahres und verspricht in der warmen Jahreszeit mit meist gutem Wetter zahlreiche Sternschnuppen. Doch heuer sind die Perseiden bei ihrem Maximum am 12. August "nahezu ein 'Totalausfall'", zitiert die Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA) Thomas Weiland aus dem Astronomischen Almanach für Österreich 2025. Grund dafür ist der Mond.

Die Leuchteffekte, die kleinste Partikel und Staubkörner in der Luft hervorrufen, wenn sie mit hoher Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre eindringen und dort verglühen, werden als Sternschnuppen bezeichnet. Solcher Staub kann von Kometen stammen, die auf ihren Runden um die Sonne einen Teil ihres Materials verlieren. Diese winzigen Partikel verbleiben auf der Bahn des Kometen. Kreuzt die Erde diese kosmische Schmutzspur, erzeugen die Staubteilchen einen sogenannten Meteorschauer.