Chinas himmlisches Astronomie-Museum

Was das in New York und Shanghai ansässige Büro Ennead Architects hierfür designt hat, ist wahrhaft spektakulär. Mit seinen 39.000 Quadratmetern übertrifft der erweiternde Bau des Shanghaier Wissenschafts- und Technologiemuseums nicht nur alle bisher allein der Astronomie gewidmeten Gebäude. Er zelebriert auch das Kontinuum von Zeit und Raum: Modern und zukunftsorientiert, stellt das extravagante Bauwerk zugleich eine Verbindung zur Vergangenheit her. Die Geschichte der chinesischen Astronomie wird darin ebenso widergespiegelt, wie das aktuelle Weltraumforschungsprogramm der Volksrepublik.

Form mit Funktion

Das Design ist von astronomischen Prinzipien inspiriert. Es vermittelt den Eindruck einer kreisförmigen Bewegung. Drei Hauptformen gestalten das gigantische Astronomie-Museum: Der „Oculus“, die „umgekehrte Kuppel“ und die „Sphäre“. Jede davon fungiert als funktionierendes Instrument, das Sonne, Mond und Sterne verfolgt. Und alle sollen bewusst machen, dass unsere Vorstellung von Zeit ihren Ursprung in fernen astronomischen Objekten hat.