Parteien über Umbau des Grazer Öffi-Systems nicht einig

Bis zu 790.000 Pkw-Fahrten werden pro Werktag in Graz gezählt. Die Hälfte davon kommt von außerhalb in die Stadt, betrifft also großteils Personen, die in Graz arbeiten, aber nicht hier wohnen. Diese Pendler müsse man mit anderen Verkehrssystemen locken, so weit sind sich alle Parteien im Rathaus einig. Bloß nicht über die Kernfrage – wie kann das am besten klappen?

Die Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ hat sich vor Kurzem auf S-Bahn samt streckenweiser unterirdischer Führung und den Ausbau der Straßenbahn verständigt. So sollen auch die Gemeinden in Graz-Umgebung besser ein- und angebunden werden.