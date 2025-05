Paris liegt in Wien 8: Im Blauensteiner

Und da der alte Blauensteiner im Krieg in Frankreich war, nannte er sein Gasthaus im Achten mit zweitem Namen „Zur Stadt Paris“, in dem er bald Persönlichkeiten wie den Dichter Heimito von Doderer – Strudlhofstiege, eh scho wissen … – zu seinen Stammgästen zählte.

Das Wirtshaus gibt’s, seit das Haus steht, seit dem späten 19. Jahrhundert also. In den 1950ern hat’s dann ein gewisser Franz Blauensteiner gekauft und einerseits nach sich benannt – „Gastwirtschaft Blauensteiner“ –, andererseits wollte er einen Kontrapunkt zu Lokalnamen wie etwa „Zur Stadt Krems“ im Siebenten setzen.

Im Stüberl im Halbstock, geöffnet nur in Ausnahmefällen, hängen noch heute gerahmte Originalmanuskripte und Fotos des 1966 verstorbenen Schriftstellers. In den 1970ern hat dann der junge Blauensteiner übernommen, der hieß ebenfalls Franz und hatte 2002 keine Lust mehr, also hat er den Laden quasi über Nacht zugesperrt. „Aber nicht wirklich …“, erzählt Erich Lentsch, heute Chef dieses aus der Zeit gefallenen Wiener Originals. Eingang durch die Hintertür „Die Fenster und die Tür waren zwar verrammelt, aber durch den Hintereingang sind Freunde und Bekannte zum Kartenspielen und Trinken reingekommen.“

© Grafik

Dann hätte Blauensteiner so richtig reich werden können, eine Bank wollte seine Immobilie käuflich erwerben. „Eine Bankfiliale in seinem Wirtshaus hätte ihm aber das Herz gebrochen“, sagt Erich Lentsch, der, unterstützt vom Baumeister Erich Langsteiner und dem Maler Gerhard Gutruf, Blauensteiner schließlich überreden konnte, das Lokal doch besser ihm zu verpachten. Alter Chef als Stammgast Und so kam’s, dass Lentsch, in den 1980ern erst drei Jahre Lehrling unter Helmut Österreicher und dann noch vier Jahre Koch im alten Steirereck in der Rasumofskygasse, ab 2008 neuer Chef und Blauensteiner bis zu seinem Tod 2023 Stammgast im eigenen Lokal war. Wo er, wenn er nicht grad Karten spielte, in eine grüne Schürze gehüllt, als Schankbursch half.

© Achim Schneyder Kellner Andi ist seit 13 Jahren fixer Bestandteil des Blauensteiner. Und wie das Wirtshaus ein Original.

Karten gespielt wird auch heute noch im Blauensteiner, vornehmlich geschnapst. Hat das Mittagsg’schäft nachgelassen und das Abendg’schäft noch nicht eingesetzt, nehmen Erich und Kellner Andi, auch schon seit 13 Jahren nicht wegzudenken aus diesem Wirtshaus, gerne am sogenannten Haustisch gegenüber der alten, dunkelgrün lackierten Schank Platz und ein Bummerl in Angriff. So wie jetzt eben. „Wer g’winnt?“, frag ich. „Meist ich“, kommt’s gleichzeitig aus zwei Kehlen. Wenn das Neue alt bleibt Zwei Mal wurde im Lauf der Jahrzehnte restauriert, 1969 und 2009, aber ausschauen tut’s wie eigentlich eh immer schon. „Vieles ist neu, also ganz neu jetzt auch nicht mehr, aber schon 2009 wurde das Neue auf alt gemacht. Der Boden zum Beispiel. Oder die Tische“, sagt Erich.

„Die Gestaltung des Interieurs hat dabei hauptsächlich der Maler Gutruf übernommen, die technischen Probleme bei der Renovierung hat der Baumeister Langsteiner gelöst.“ Und so sitze ich nun im gefühlt sieben Meter hohen Schankraum an einem der Holztische, während im nur durch eine drei Meter hohe Holzwand abgetrennten und ebenfalls gefühlt sieben Meter hohen Nebenraum die Resopaltische in der Mehrheit sind, und genieße ein gebackenes Bries. Warum es so zart bleibt „Was ich anders mache als viele andere, ich koche das Bries vor dem Häuten nicht mehrere Minuten, ich überbrüh’s nur kurz, maximal 60 Sekunden. So kommt’s dann quasi in rohem Zustand paniert in die Pfanne und bleibt extrem zart“, sagt Erich.

© Achim Schneyder Wenn’s auf der Karte steht, dann sollte man sich’s auch gönnen: das Blauensteiner-Bries ist famos.



„Nicht in die Fritteuse?“, frage ich mit einem Augenzwinkern. „Willst mich beleidigen?“, empört sich Erich. „Fritteuse kommt mir keine ins Haus. Alles Panierte kommt in die Pfanne, den Unterschied schmeckst bis Donaustadt. Magst nachher auch das Rindsgulasch kosten?“ „Unbedingt“, sag ich, und schon wenig später bin ich sehr glücklich, soeben eines der wohl besten der Stadt gegessen zu haben. Was übrigens auch für das Bries gilt.

Fakten Wo?

Josefstädterstraße 4, 1080 Wien, Tel.: 01/4051467, gastwirtschaft-blauensteiner.eatbu.com. Wann?

11 bis 22.30 Uhr, kein Ruhetag! Was und wie viel?

Tagesteller (Suppe und Haupt- speise) unverschämt günstig; Vorspeisen: Blunzenpudding (5 €), Sulz von zweierlei Stelzen (8,20 €); Hauptgerichte: frischer Saibling gebraten (20 €), geröstete Nierndln (12,30 €), großes Rindsgulasch (10,20 €), Schnitzel vom Karree (11,90 €); Nachspeisen: Grießflammerie mit Himbeerragout (5,20 €). Warum?

Weil nicht nur die Preise an früher erinnern, das Essen sehr gut ist und das Wirtshaus an sich Geschichte erzählt.