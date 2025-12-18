Oststeirer verlor durch falschen Finanz Online-Kontakt viel Geld

Ein 64-jähriger Oststeirer ist am Dienstag von Unbekannten um einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag betrogen worden. Der Mann hatte eine angeblich von Finanz-Online stammende SMS erhalten und einen darin angeführten Link angeklickt.

Dort gab er persönliche Daten ein. Dann wurde er von einem angeblichen Bankbediensteten kontaktiert, der ihn wegen "ungewöhnlicher Kontobewegungen" aufforderte, mehrere Push-TAN-Freigaben zu gewähren. Danach war das Geld weg, schildert die Polizei.

Der Mann aus dem oststeirischen Bezirk Weiz hatte Dienstagmittag die täuschend echt wirkende SMS mit dem Hinweis auf eine angeblich notwendige Erneuerung seiner Finanz-Online-Zugangsdaten erhalten.

Anruf von angeblichem Bankmitarbeiter

Nach Eingabe der Daten rief ihn am Nachmittag der Unbekannte an und gab sich als Mitarbeiter eines Geldinstituts aus. Unter dem Vorwand angeblich ungewöhnlicher Kontobewegungen forderte dieser den Geschädigten auf, mehrere Push-TAN-Freigaben zu bestätigen, was der Oststeirer auch tat. Kurz darauf stellte sich heraus, dass von seinem Konto ein hoher fünfstelliger Betrag auf mehrere in- und ausländische Konten überwiesen worden war.