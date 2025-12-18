"Jö schau": Georg Danzers Nachlass in Wienbibliothek gesichert

Die Wienbibliothek im Rathaus hat im Herbst 2025 den Nachlass von Georg Danzer übernommen: Fotos, Plakate, Lebensdokumente und Tagebücher gewähren bemerkenswerte Einblicke in die große Bandbreite von Leben und Schaffen des Wiener Liedermachers.

Die nun an die Wienbibliothek gelangten Materialien gewähren spannende Einblicke in diese große Bandbreite von Georg Danzers Leben und Schaffen. Sie reichen von privaten Fotos über Aufzeichnungen zu Tourneen mit diversen Ablaufnotizen und Setlisten bis zu Textzeugen seines literarischen Schaffens und seiner Übersetzertätigkeit aus dem Spanischen.

Der Nachlass Danzers wird zu einer maßgeblichen Forschungsquelle für dessen Liedschaffen, da sich zwar keine Computerdateien überliefert haben, aber hunderte Liedtexte, die mit Korrekturen und Notizen aus der Hand des Autors versehen sind, ist die Direktorin der Wienbibliothek, Anita Eichinger, überzeugt.

Weiters hat Danzer zu den meisten seiner Alben die Leadsheets, die Notation der Harmonien der einzelnen Lieder, aufbewahrt.

"Chronist seiner Zeit"

„Georg Danzer war ein feinfühliger und präziser Chronist seiner Zeit, gesellschaftskritisch in seinen Texten und musikalisch offen für Kollaborationen. Sein Nachlass ist eine wichtige Erweiterung der populärkulturellen Bestände der Wienbibliothek im Rathaus, die das reiche Wiener Musikleben und dessen Netzwerke nachvollziehbar machen,“ Eichinger.