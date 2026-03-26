Osterferien: Wo es staut und wo das Tanken günstiger ist

Nichtsdestotrotz ist wegen des Ferienbeginns in Österreich und dem Start in die 14-tägigen Osterferien im Großteil Deutschlands mit starkem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

„Die Osterwoche wird zwar starken Reiseverkehr bringen, im langjährigen Vergleich aber eher gedämpft ausfallen“, prognostizieren ÖAMTC-Experten kurz vor den bevorstehenden Feiertagen: „Gegenüber dem Vorjahr etwa sind wir gute zwei Wochen früher dran, was sich erfahrungsgemäß unmittelbar auf das Verkehrsaufkommen auswirkt. Die vorerst bescheidenen Wetteraussichten und der hohe Benzinpreis werden zusätzlich die Reiselust schmälern.“

Vor allem Urlauberinnen und Urlauber aus Deutschland werden auf den Transitrouten in Richtung Adria und Gardasee für Verzögerungen sorgen, aber auch auf dem Weg in die großen, höher gelegenen Skigebiete kann es nochmal eng werden. Zusätzlich werden österreichische Ausflügler und Kurzurlauberinnen vor allem am Gründonnerstag und Karfreitag ihre Fahrten antreten, was erfahrungsgemäß zu den verkehrsreichsten Tagen über die Osterferien führen wird.

Ferien in Österreich und Deutschland

Die erste Reisewelle wird ab Freitagnachmittag (27. März) erwartet. In ganz Österreich und dem Großteil Deutschlands beginnen dann die Osterferien. Am Wochenende wird der Hauptreisetag wieder der Samstag sein.

Mit dem höchsten Verkehrsaufkommen rechnet der ÖAMTC erfahrungsgemäß am Gründonnerstag und Karfreitag. Da der Karfreitag in Deutschland ein Feiertag ist, werden viele aus Deutschland bereits in den Nachmittags- und Abendstunden des Gründonnerstags und auch noch am Karfreitag in der Früh die Fahrt in den Osterurlaub antreten.

Die Rückreise wird sich an den ersten beiden April-Wochenenden auf den Straßen niederschlagen. Zunächst werden die Österreicher bevorzugt am Ostermontag (6. April) die Heimfahrt antreten, die Deutschen am Wochenende darauf (11. bis 12. April).