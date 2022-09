Offene Flugzeugtüre nach Start: Firmenjet in Salzburg notgelandet

Am Flughafen Salzburg hat am Montagvormittag ein Geschäftsflugzeug kurz nach dem Start für eine Notlandung umdrehen müssen. Laut einen Online-Bericht der Salzburger Nachrichten hat sich kurz nach dem Start die Türe des Flugzeugs - die gleichzeitig die Einstiegstreppe ist - geöffnet. Die Maschine setzte vier Minuten später wieder am Rollfeld auf.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Cessna Citation XLS eines privaten Nutzers war auf dem Weg Richtung Deutschland.