Österreichs erstes Haus aus dem 3-D-Drucker entsteht

Zuerst war der Plan ein anderer: Auf dem Firmengelände des Bautechnologiekonzerns Strabag in Hausleiten (Bezirk Korneuburg) sollten neue Büroflächen entstehen. Von der Partnerfirma Peri kam das Angebot, eine „zukunftsträchtigere Baumethode“, wie es seitens der Strabag heißt, anzuwenden: 3-D-Betondruck. Peri stellt Schalungs- und Gerüsttechnik her und hat im Vorjahr bereits den 3-D-Druck der ersten Gebäude in Deutschland fertiggestellt. Nun entsteht der 125 Quadratmeter große Bürozubau in Niederösterreich.