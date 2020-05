Österreichisches Ehepaar um 160.000 Euro geprellt

Dumm gelaufen ist ein Uhrenverkauf für ein österreichisches Ehepaar in Italien. Das Paar wollte am Como See eine Sammlung von 70 wertvollen Uhren verkaufen und bekam statt echter Banknoten Falschgeld untergejubelt. Die Täter verschwanden mit den Uhren und wurden nach Ermittlungen der Carabinieri in Cernobbio gefasst.