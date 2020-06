Nepp mit Ferienwohnungen

Wien

Der Italiener, 52, war lautPolizei gar nie Eigentümer der Wohnungen, sondern hatte sich selbst als Tourist ausgegeben und sie angemietet. Doch anstatt Graz oderzu besichtigen, soll er seit September 2011 die Objekte weitervermietet haben – und zwar mehrfach.

Bis dato haben sich 65 Geschädigte gemeldet. In Summe soll der 52-Jährige 120.000 Euro von ihnen kassiert haben. Der italienische Staatsbürger wurde am 17. Juli in Baden verhaftet. Sein Motiv: Geldmangel.

Für die Polizei ist er ein alter Bekannter: Dieselbe Betrugsmasche soll ihn bereits hinter Gitter gebracht haben. Er verbüßte aber nur fünf Monate, wurde 2011 auf freien Fuß gesetzt und dürfte dort weitergemacht haben, wo er zuvor aufgehört hatte. Geschädigte können sich ans Wiener Landeskriminalamt wenden: 01/31310-62510.