Sturmjahr 2024 bescherte Bundesforsten größte Schäden aller Zeiten

75 Prozent der Holzernte bei den ÖbF, die 15 Prozent der Waldfläche Österreichs betreuen, bestanden 2024 aus Schadholz - "absolut gesehen rund 1,5 Millionen Erntefestmeter", so Schöppl. Mehr als zwei Drittel (70 Prozent) dieses Schadholzes hätten Stürme verursacht: „Es waren zwar keine großen Einzelereignisse, aber viele kleinere und mittlere Windwürfe."

"Wir sind mit dem Aufarbeiten von Schadholz nahtlos in das Jahr gestartet", blickt ÖBf-Vorstandssprecher Georg Schöppl zurück. "Und es gab auch danach keine Verschnaufpausen. Die vergangenen zwölf Monate brachten uns die größten Sturmschäden seit mehr als 15 Jahren “, zieht er nun Bilanz über das Vorjahr.

Schadholzflächen nach Windwurf in Lessach im ÖBf-Forstrevier Tamsweg im Lungau

Am gesamten Schadholz macht jener, von durch Borkenkäfer zerstörte Bäume, 18 Prozent aus, auf Schneebruch entfallen 9 Prozent.

Und an der Front im Kampf gegen diesen sich in den vergangenen Jahren massiv ausbreitenden Schädling, hat der ÖBF gute Nachrichten. Im Vergleich zu 2023 gab es 2024 " deutlich weniger Borkenkäferholz zu verzeichnen, der Rückgang beträgt mehr als 60 Prozent."

In Summe ist die Waldschadensbilanz - in diese werden auch Maßnahmen zur Bekämpfung des Borkenkäfers (9,7 Millionen Euro) oder Lagerkosten für Schadholz eingerechnet - mit 49 Millionen Euro so hoch wie nie zuvor. Dabei hätte sie noch höher ausfallen können.

Denn die ersten Monate 2024 waren überdurchschnittlich warm - eine Folge der Klimakrise, die mitunter die Ausbreitung des Borkenkäfers begünstigt, so die Bundesforste. Umso bemerkenswerter ist die gelungene Eindämmung des zerstörerischen Plagegeistes.