Neue Studie: Wie viel und was Österreicher trinken

Im Durchschnitt trinken die Österreicher 2,1 Liter am Tag. Dabei liege die Idealmenge in den Augen der Bevölkerung bei durchschnittlich 2,4 Liter, wie aus dem IMAS-Report zum Thema „Getränke, Getränkeroutine und Motive“ hervorgeht. Ein Viertel der Bevölkerung meint demnach, nicht genügend zu trinken, während 72 Prozent überzeugt sind, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen.

70 Prozent der Bevölkerung würden mehrmals täglich Leitungswasser trinken. Kaffee mit Milch und Mineralwasser folgen mit gewissem Abstand auf den Rängen zwei und drei. Sportgetränke, Leitungswasser gesprudelt, Kaffee ohne Milch, Energy Drinks und Smoothies wurden hingegen von einer Mehrheit der Befragten verneint. Abgefragt wurden nur antialkoholische Getränke. Die Hauptmotive für die Auswahl sind laut Umfrage Erfrischung (für 68 Prozent sehr wichtig), Durstlöscher (66 Prozent) und natürlicher Geschmack (57 Prozent). Weniger Bedeutung hätten nachhaltige Produktion, Verpackung oder die Bekanntheit der Marke.