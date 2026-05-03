Wie sich das Wetter diese Woche verändert

Nach einem überwiegend sonnigen Start in die Woche wird das Wetter in Österreich zunehmend wechselhaft. Laut Experten von Geosphere Austria nehmen Regenschauer und Gewitter bis zur Wochenmitte deutlich zu, bevor sich gegen Ende der Woche vor allem im Osten wieder stabilere Verhältnisse einstellen.

Der Montag bringt abseits des Westens meist sonniges und warmes Wetter. Während im Westen bereits Wolken und einzelne Schauer auftreten, bleibt es im übrigen Land oft freundlich. Die Temperaturen erreichen 21 bis 29 Grad. Am Dienstag gelangen aus Südwesten wärmere und teils feuchte Luftmassen nach Österreich. Entlang und südlich des Alpenhauptkammes überwiegen Wolken mit regionalem Regen, sonst zeigt sich ein Wechsel aus Sonne und Wolken.

Zur Wochenmitte nimmt der Störungseinfluss weiter zu. Am Mittwoch kommt es verbreitet zu Schauern, regional auch zu Gewittern. Vor allem im Westen und Südwesten ist es trüb und regnerisch. Auch der Donnerstag verläuft vielerorts bewölkt mit wiederholten Regenschauern. Im Nordosten und Osten sind zudem einzelne Gewitter möglich, ehe die Niederschläge am Nachmittag von Westen her nachlassen.