Österreichs Polizei verstärkt ihre Reihen deutlich: Bis Ende 2025 werden 400 neue Polizeischülerinnen und Polizeischüler in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Tirol ihre zweijährige Ausbildung beginnen.

Mit diesen Neuaufnahmen erreicht die Gesamtzahl der Polizeianwärter in diesem Jahr 1.500. Aktuell befinden sich landesweit bereits 3.800 Personen in polizeilicher Ausbildung. Innenminister Gerhard Karner betonte die Bedeutung dieser Maßnahme: "Noch nie zuvor gab es österreichweit so viele Polizeibedienstete wie heute – bundesweit haben wir derzeit einen noch nie dagewesenen Höchststand."