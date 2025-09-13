Großeinsatz in Tirol: Serbe hält Ex-Freundin im Auto fest
In Tirol hat am Freitagnachmittag ein in Bayern lebender Serbe für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Der 41-jährige Mann soll seine Ex-Freundin (40) gegen ihren Willen in seinem Auto festgehalten haben.
Das frühere Paar hatte sich zuvor bei einer Tankstelle in Wiesing (Bezirk Schwaz) zu einer Aussprache getroffen. Der Mann brachte die Frau dann aber nicht wie ausgemacht zurück zu ihr nach Hause, sondern fuhr mit ihr auf der Autobahn Richtung Deutschland davon.
Der Frau gelang es, ihre Tochter und deren Partner am Telefon zu kontaktieren, die Alarm schlugen. An der sofort eingeleiteten Fahndung waren zwischenzeitlich bis zu 14 Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber beteiligt. In Langkampfen fuhr der Verdächtige von der Autobahn ab, stoppte vor einem Haus und machte das Handy seiner Ex-Freundin unbrauchbar. Dabei wurde ein Anrainer (53) auf den Streit der beiden aufmerksam. Als er der Frau zu Hilfe kam, ergriff der Serbe mit seinem Auto die Flucht.
Der 41-Jährige wurde kurze Zeit später am Grenzübergang Kiefersfelden von Kräften der deutschen Bundespolizei angehalten. Der Mann war alkoholisiert und wird angezeigt.
