Großeinsatz in Tirol: Serbe hält Ex-Freundin im Auto fest

In Tirol hat am Freitagnachmittag ein in Bayern lebender Serbe für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Der 41-jährige Mann soll seine Ex-Freundin (40) gegen ihren Willen in seinem Auto festgehalten haben.

Das frühere Paar hatte sich zuvor bei einer Tankstelle in Wiesing (Bezirk Schwaz) zu einer Aussprache getroffen. Der Mann brachte die Frau dann aber nicht wie ausgemacht zurück zu ihr nach Hause, sondern fuhr mit ihr auf der Autobahn Richtung Deutschland davon.