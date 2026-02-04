Österreich ist bei Verkehrsreduktion laut Fachleuten nachlässig

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In Österreich werden zu wenige Maßnahmen gesetzt, um Verkehr zu vermeiden und zu reduzieren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Fachpersonenbefragung des Verkehrsclub Österreich (VCÖ), an der 435 Expertinnen und Experten teilnahmen. Besonders bei Arbeitswegen wird großes Potenzial für Verkehrsvermeidung gesehen, berichtet der Verkehrsclub in einer Aussendung. Fachleute sehen die Hauptverantwortung klar bei der Politik. Als wirksamste Mittel zur Verkehrsreduktion gelten der Ausbau des Öffentlichen Verkehrs und gezielte Raumplanungsmaßnahmen. Zweischneidiges Schwert Bei selbstfahrenden Fahrzeugen sehen Experten nur dann Potenzial zur Verkehrsreduktion, wenn sie auf den Öffentlichen Verkehr beschränkt werden. Selbstfahrende Privatautos könnten laut der Mehrheit der Fachleute hingegen zu einer Zunahme des Verkehrs führen.

"Zu viel Autoverkehr macht niemandem eine Freude: Anrainerinnen und Anrainer werden durch Abgase und Lärm belastet, Autofahrerinnen und Autofahrer stehen öfter im Stau und die Umwelt wird stärker verschmutzt. Umgekehrt profitieren viele, wenn es gelingt, den Verkehr zu verringern. Die Luft wird sauberer und gesünder, weniger Lärm bringt mehr Lebensqualität und bei weniger Staus kommen jene, die aufs Auto angewiesen sind, schneller ans Ziel", betonte VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. Zu wenig Maßnahmen Laut Fachleuten in Österreich werden zu wenige Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung getroffen, obwohl diese zahlreiche Vorteile bieten würden. Die größten Vorteile sehen sie in der Reduktion von Schadstoffen, Lärm und CO2-Emissionen sowie der Attraktivierung von Ortskernen und der Senkung des Energieverbrauchs.

Die Befragung zeigt, dass das größte Potenzial bei regelmäßig zurückgelegten Wegen liegt, besonders bei Arbeits-, Schul- und Ausbildungswegen. Auch bei dienstlichen Fahrten und Freizeitverkehr sieht die Mehrheit großes Potenzial zur Verkehrsreduktion. Hol- und Bringdienste sowie Einkaufsfahrten bieten laut Fachleuten das geringste Potenzial. Öffi-Ausbau hat großes Potenzial Ein breiter Konsens besteht über den Ausbau des Öffentlichen Verkehrs als effektivste Maßnahme zur Reduktion des Autoverkehrs. 82 Prozent sehen im Öffi-Ausbau sehr großes Potenzial, weitere 15 Prozent eher großes. 75 Prozent der Fachpersonen erkennen ein sehr großes Potenzial im Ausbau der Infrastruktur für Gehen und Radfahren. 72 Prozent sehen ein großes Potenzial in einer Raumplanung mit kurzen Wegen. Zwei Drittel der Fachleute erwarten weniger Autoverkehr durch bessere Nahversorgung und Reformen bei der Umwidmung von Grünland sowie der Stellplatzverordnung.