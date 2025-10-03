EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat einen europaweiten Vorstoß zur Entwicklung selbstfahrender Autos gefordert. Von der Leyen fordert Vorstoß zur Entwicklung selbstfahrender Autos Künstliche Intelligenz könne helfen, die angeschlagene Autoindustrie in Europa wieder zu stärken und die Verkehrssicherheit zu verbessern, sagte sie am Freitag auf der Italian Tech Week in Turin.

Von der Leyen warb für eine „KI-zuerst“-Strategie in allen strategischen Industrien, insbesondere im Bereich der Mobilität. „Selbstfahrende Autos sind in den USA und in China bereits Realität. Dasselbe sollte auch hier in Europa gelten“, sagte sie und fügte hinzu, dass „KI zuerst“ auch „Sicherheit zuerst“ bedeute. Europäisches Netzwerk um Fahrzeuge zu testen Von der Leyen schlug vor, ein Netzwerk europäischer Städte aufzubauen, um autonome Fahrzeuge in Pilotprojekten zu testen. 60 italienische Bürgermeister hätten bereits Interesse bekundet.