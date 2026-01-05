Österreich: CO2-Emissionen des Verkehrs 2025 leicht zurückgegangen

Im Vorjahr ist in Österreich weniger Treibstoff getankt worden und damit sind auch die CO2-Emissionen des Verkehrs gesunken. Laut Fachverband der Mineralölindustrie wurden mit 8,6 Milliarden Litern um rund 300 Millionen Liter Sprit weniger getankt als im Jahr 2024. Die Emissionen sinken aber zu langsam, betonte der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) am Montag in einer Aussendung. Mit 18,9 Millionen Tonnen sind die CO2-Emissionen des Verkehrs um ein Drittel höher als im Jahr 1990.

Im Vorjahr wurde in Österreich um rund fünf Prozent weniger Diesel getankt als im Jahr 2024, der Verbrauch von Benzin nahm um 0,8 Prozent zu. In Summe wurden damit rund 300 Millionen Liter weniger Treibstoff getankt. Mit dem Spritverbrauch seien auch die CO2-Emissionen des Verkehrs gesunken. Der VCÖ rechnet mit einem Rückgang um rund 0,4 Millionen Tonnen auf 18,9 Millionen Tonnen. Die Daten enthalten auch den innerösterreichischen Flugverkehr, nicht jedoch Flüge, die ins Ausland gehen, da diese nicht in Österreichs CO2-Bilanz inkludiert sind. Mehr Elektro-Fahrzeuge Ein Faktor für den Rückgang der Emissionen sei die zunehmende Anzahl an Elektro-Pkw, aber auch von Elektro-Lkw und Elektro-Bussen, erläuterte der VCÖ. So ist die Zahl der Elektro-Pkw im Vorjahr um fast 54.000 auf 254.000 gestiegen, während die Zahl der Diesel-Pkw um 95.000 gesunken ist. Ein weiterer Faktor ist die zunehmende Zahl der auf der Schiene gefahrenen Kilometer. Der Rekord von 15 Milliarden Personenkilometern im Jahr 2024 wurde im Vorjahr übertroffen. Auch, dass der Lkw-Verkehr im Vorjahr nicht zugenommen hat, dämpfte den Dieselverbrauch.