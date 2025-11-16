Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Bezieht man Konsummuster in die Berechnung ein, ergeben sich hierzulande deutlich höhere Pro-Kopf-Emissionen als weithin bekannt. Denn die österreichische Treibhausgas-Berechnung bezieht nur jenen Ausstoß ein, der bei der Herstellung von Produkten im Inland entsteht. Der Konsum hierzulande generiert allerdings deutlich höhere Emissionen als in anderen Weltregionen. Der Unterschied ist auch zentral für die Weltklimakonferenz (COP30), die derzeit in Brasilien stattfindet. Am Beispiel eines in Österreich verkauften T-Shirts lässt sich der Unterschied zwischen den beiden Methoden verdeutlichen: Bei der produktionsbasierten Berechnung werden Emissionen, die bei der Herstellung des T-Shirts in China entstehen, China zugerechnet. Die konsumbasierte Methode erfasst hingegen den gesamten Lebenszyklus - vom Baumwollanbau in Indien über die Verarbeitung in China bis zum Verkauf, Waschen und Entsorgen des T-Shirts in Österreich. Sie berücksichtigt also auch die Emissionen, die mit importierten Gütern und Dienstleistungen verbunden sind.

Konsumbasierte Emissionen deutlich höher Diese verschiedenen Ansätze führen zu deutlich abweichenden Ergebnissen. Die konsumbasierte Berechnung der Emissionen Österreichs liegt laut Umweltbundesamt rund 40 bis 50 Prozent über den produktionsbasierten Werten. Während 2023 innerhalb Österreichs 68,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent ausgestoßen wurden, läge der tatsächliche Fußabdruck - wenn Importe mitgerechnet werden - bei rund 100 Millionen Tonnen. "Das Treibhausgasproblem in Österreich ist konsumbezogen noch viel größer - und der Handlungsbedarf umso dringender", sagte Gerfried Jungmeier von der FH Joanneum im Gespräch mit der APA. Er leitet beim Climate Change Center Austria (CCCA) die Arbeitsgruppe zu konsumbasierter Treibhausgas-Berechnung. Trotzdem sind laut Sigrid Stagl, Ökonomin an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU), beide Arten der CO2-Berechnung nötig. Die produktionsbasierte Methode ordne Emissionen dem Ort ihrer Entstehung zu und ermögliche es Regierungen, gezielt zu handeln. Sie empfiehlt Regierungen dabei einen Fokus auf Klimakommunikation und Maßnahmen, die alle ansprechen. "Es ist super, wenn man für PV-Anlagen, Wärmepumpen oder Elektrofahrzeuge Förderungen erhält. Allerdings fühlen sich Menschen, die keine Kontrolle über ihr Dach oder Heizsystem haben, davon nicht angesprochen", sagte Stagl gegenüber der APA.