Trübster Februar seit 2018: In vielen Regionen fehlte Sonne

Der heurige Februar war insgesamt relativ trüb und nass. Die Zahl der Sonnenstunden lag im österreichweiten Mittel um 25 Prozent unter dem vieljährigen Durchschnitt. Ähnlich trüb war es in einem Februar zuletzt im Jahr 2018 mit dem gleichen Wert, berichtete Geosphere Austria am Montag. Außerdem hatte der vergangene Monat fast 50 Prozent mehr Niederschlag als im Durchschnitt gebracht. Von den Temperaturen her war es der vierzehntwärmste Februar der heimischen Messgeschichte.

"Im Vergleich zur jüngeren Vergangenheit, der Klimaperiode 1991 bis 2020, war der Februar 2026 im Tiefland Österreichs um 2,4 Grad und auf den Bergen um 2,7 Grad über dem Durchschnitt. Im Vergleich zur Klimaperiode 1961 bis 1990 war der Februar im Tiefland Österreichs um 3,3 Grad und auf den Bergen um 3,6 Grad zu mild", erläuterte Klimatologe Alexander Orlik in der Aussendung.

Die höchsten Abweichungen zum Klimamittel traten im Montafon auf. Dort war der Februar um 3,5 bis 4,0 Grad zu warm. Am 27. Februar wurden an der oberösterreichischen Wetterstation Weyer frühlingshafte 20,5 Grad registriert. "Temperaturen über 20 Grad sind Ende Februar in Österreich gar nicht so selten und kommen durchschnittlich alle ein bis zwei Jahre vor", betonte Orlik dazu.