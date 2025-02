Bankomatsprengungen in Österreich: Mindestens 5 Gruppen aktiv

Hinter den zahlreichen Bankomatensprengungen in mehreren Bundesländern in den vergangenen Wochen stecken offenbar "fünf bis sechs verschiedene Gruppen".

Das legen unter anderem Unterschiede beim Vorgehen nahe, erfuhr die APA aus gesicherter Quelle. Beim jüngsten Coup am Montag in Wels hatten Unbekannte zwei Automaten in einem Einkaufszentrum geknackt. Dabei könnte es sich um eine Täterschaft handeln, die bisher nicht in Erscheinung getreten ist, hieß es aus Polizeikreisen.